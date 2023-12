Sport Kort: Pontjodikromo verslaat Khoeblal, ook Den Ouden halvefinalist

TENNIS Sidane Pontjodikromo is ten koste van Elgin Koeblal doorgedrongen tot de halve finale van het ITF-toernooi in Zahra (Koeweit) bereikt. De Leersummer versloeg de Utrechter in twee sets: 6-2, 6-4. Maarssenaar Guy den Ouden bereikte de halve finale in het Tunesische Monastir. Hij won in de kwartfinale in twee sets van Daniel Masur uit Duitsland: 7-5, 6-1 (vrijdag 1 december)