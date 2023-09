Sport Kort: Regerend kampioen RC Eemland begint met nederlaag

WIELRENNEN Marijn van den Berg is in de negentiende etappe van de Vuelta als derde gefinishd. De renner uit De Meern moest na 177 kilometer in de massaspurt alleen de Italianen Alberto Dainese en Filippo Ganna voor laten gaan. Van den Berg werd eerder in deze Vuelta al twee keer zesde. In het puntenklassement staat hij daardoor op de negende plaats. (vrijdag 15 september)