Sport Kort: Reuzensprong Huizing, degradatie dichtbij voor ZVV Veenendaal

TENNIS Stephanie Visscher is bij een ITF-toernooi in Monastir (Tunesië) in de tweede ronde uitgeschakeld. De tennisster uit Elst verloor in twee sets van de Duitse Selina Dal. Visscher was als zevende geplaatst in Egypte. In het dubbelspel bereikte Visscher de halve finale, door samen Selina Dal in twee sets te winnen van het Duitse koppel Luisa Hrda/Anja Wildgruber. De setstanden waren 6-1 en 6-4. (donderdag 8 februari)