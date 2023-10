Sport Kort: Ruizendaal duikt op bij Spakenburg, Huizing in top 10 in Qatar

TENNIS

Daan Huizing staat na de eerste ronde van de Qatar Masters keurig in de top 10. De Amersfoorter staat op een score van -4. De koploper Scott Jamieson en Daniel Hillier staan na de eerste omloop op -7.Huizing moest zijn eerste ronde donderdag na vier holes afbreken vanwege de regen. Vrijdag sloeg hij zeven birdies en twee bogeys. (vrijdag 27 oktober)Maarssenaar Guy den Ouden en Sidane Pontjodikomo staat in de halve finale van het ITF-toernooi in het Griekse Heraklion. De Leersummer hoefde daar niets voor te doen. De Braziliaan Gabriel Decamps, zijn tegenstander in de kwartfinale, trok zich terug.De kwartfinale in Heraklion was het eindstation voor Guy den Ouden. De Maarssenaar verloor met 6-7, 6-1 en 2-6 van de Zweed Adam Heinonen. (vrijdag 27 oktober)