Sport Kort: Saestum op weg naar kampioenschap, Coach Oudenaller langer bij Kampong

TAFELTENNIS SKF is er in de dames eredivisie niet in geslaagd om de koppositie over te nemen van Den Helder in Groep 1. In een rechtstreeks duel verloren de Veenendalers met 5-2. Den Helder blijft koploper, voor VTV Nieuwegein en SKF.

De mannen van SKF verloren met 6-1 bij Taverzo. SKF staat zesde in de eredivisie. (zondag 7 april)