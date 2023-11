Sport Kort: Scheperkamp 15e, Den Ouden geeft op

TENNIS Maarssenaar Guy den Ouden heeft geplaatst voor de achtste finales van het ITF-toernooi in het Griekse Heraklion. Den Ouden was met 2-1 de baas over de Tsjech Jakub Nicod. Vorige week won de Maarssenaar in Heraklion al een ITF-toernooi. Ook Sidane Pontjodikromo is door naar de tweede ronde. De tennisser uit Leersum won met 2-1 de Zweed Adam Heinonen. (woensdag 1 november)