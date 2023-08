Sport Kort: Teleurstellende kwalificatie Verschoor in Zandvoort

TENNIS Guy den Ouden heeft het ITF-toernooi in het Belgische Koksijde op zijn naam geschreven. De 21-jarige Maarssenaar won in de finale in twee sets van de Fransman Timo Legout uit Frankrijk. De setstanden waren 7-5 en 6-2. Den Ouden behaalde in Koksijde alweer zijn derde ITF-titel van 2023 en zijn achtste in totaal. Hij won nooit eerder een toernooi met zoveel prijzengeld en waar zoveel rankingpunten te verdienen waren. Daardoor stijgt hij op de wereldranglijst 75 plaatsen. Hij is nu de nummer 419.

Veenendaler Botic van de Zandschulp zakte tien plaatsen en is nu de nummer 65 van de wereld. (maandag 21 augustus)