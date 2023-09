Sport Kort: teleurstellende slotronde Huizing in Frankrijk, Steenaart drie keer vierde

GOLF Daan Huizing is bij het Frans Open als 51e geëindigd. De Amersfoorter liep na rondes van 69, 71 en 70 in Saint-Quentin-en-Yvelines een teleurstellende slotronde van 75 slagen. Daardoor eindigt hij op een score van 1 boven par.

De zege in Frankrijk was voor de Japanner Hisatsune, die over vier rondes 15 slagen minder nodig had dan Huizing. (Zondag 24 september)