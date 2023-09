Sport Kort: Triton-roeier Van den Kerkhof naar WK finale

TENNIS Isis van den Broek is in de kwartfinale van het ITF-toernooi in Oldenzaal uitgeschakeld. De 17-jarige Driebergse was niet opgewassen tegen de Duitse Fabienne Gettwart: 4-6, 5-7. Eerder won Van den Broek, die met een wildcard in het hoofdtoernooi was toegelaten, van de Française Manon Leonard en de als vijfde geplaatste Carlota Martinez Cirez: 6-3, 7-5.