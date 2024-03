Sport Kort: Utrecht Dragons trekt stand in play-offs gelijk

SCHAATSEN Tessa Snoek is bij de laatste Marathon Cup van het seizoen als zesde over de finish gekomen. De schaatste uit Abcoude werd in Leeuwarden zesde. De winst ging naar Irene Schouten die haar loopbaan afsloot. In het algemeen klassement is Snoek vierde geworden. De eindwinst ging naar Elsemieke van Maaren. (zondag 3 maart)