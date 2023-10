Sport Kort: UZSC wint niet van KNZB Topsport-team

In de BENE-League heeft Handbal Houten met 36-27 verloren bij Lions. Houten heeft tot nu toe 2 punten bemachtigd en staat op de voorlaatste plek op de ranglijst. (zaterdag 7 oktober)

BC Amersfoort heeft op bezoek bij VELO verloren. De Amersfoortse badmintonners verloren met 5-3. BC Amersfoort staat in de eredivisie op de zesde plek met 15 punten uit vier duels. (zaterdag 7 oktober)

DOS uit Westbroek heeft in de ereklasse veldkorfbal met 25-12 verloren bij DOS '46/VDK. De korfballers uit Westbroek staan in poule 2 op de laatste plek. In poule 4 ging Dalto uit Driebergen ook onderuit. KZ was met 15-10 te sterk. Dalto is de nummer drie in de poule van vier. zaterdag 7 oktober)