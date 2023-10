Sport Kort: Van de Zandschulp mist finale in dubbelspel

TENNIS Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het herendubbel tijdens het ATP-toernooi in Astana. De Veenendaler werd samen met Robin Haase in de halve finale uitgeschakeld door het Kroatisch/Australische koppel Pavic/Peers. De setstanden waren 6-2 en 6-1. (Maandag 2 oktober)