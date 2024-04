Sport Kort: Van den Berg sprint naar winst in Frankrijk, Pontjodikromo snel klaar

TENNIS Sidane Pontjodikromo is in de eerste ronde van het ITF-toernooi in Santa Mairia di Pula uitgeschakeld. De Leersummer verloor in twee sets van Michele Ribecal: 6-3, 6-2. Ook Elgin Khoeblal is alweer op weg naar huis. Voor de Utrechter eindigde het toernooi in Antalya in de tweede kwalificatieronde. Hien Pham uit Australië stapte met 7-6 en 6-4 als winnaar van de baan. (dinsdag 2 april)