Sport Kort: Van der Haar grijpt naast zege Superprestige Ruddervoorde

Daan Huizing staat ook na de tweede dag van de Qatar Masters in de suptop. De Amersfoorter liep de tweede ronde op drie onder par en staat nu met een totaalscore van -7 op de dertiende plaats. In Qatar zijn er nu drie koplopers, die allemaal drie slagen minder nodig hadden dan Huizing. (zaterdag 28 oktober)

Sidane Pontjodikomo is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het ITF-toernooi in het Griekse Heraklion. De Leersummer verloor in de halve finale in drie sets van de Tsjech Donald. Pontjodikromo won de eerste set nog met 7-6, maar verloor vervolgens met 6-2 en 6-4.(zaterdag 28 oktober)

Erwin L'Ami is ook na drie speelronden één van de koplopers tijdens het Grand Swiss-toernooi op het Engelse Isle of Man. De Woerdenaar speelde remise tegen de Amerikaan Caruana, die net als L'Ami 2,5 punt heeft na drie partijen. L'Ami is één van de zeven koplopers in het toernooi, waarin elf ronden gespeeld worden. (zaterdag 28 oktober)