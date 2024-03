Sport Kort: Van der Zanden langer bij FC Utrecht, Wiebes opnieuw tweede in Nokere Koerse

HANDBAL In de BENE-League heeft Handbal Houten de laatste reguliere wedstrijd van het seizoen verloren. De Houtenaren gingen met 41-29 onderuit tegen Aalsmeer. Handbal Houten kan zich nu opmaken voor de play-offs om lijfsbehoud. Daarin speelt Houten tegen de kampioen van de eredivisie in een best-of-two. Houten is in de BENE-League voorlaatste geworden. (zaterdag 9 maart)