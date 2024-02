Sport Kort: Van Straten langer bij FC Utrecht, Dalto hengelt eerste versterking binnen

TENNIS Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het ATP-toernooi in Doha. Fransman Gaël Monfils was in twee sets te sterk voor de Veenendaler (6-1, 7-6 (9)), die zijn emoties niet onder controle had. Uit frustratie sloeg Van de Zandschulp een racket kapot en even later sloeg hij ook een bal de tribunes in met een strafpunt tot gevolg. (dinsdag 20 februari)