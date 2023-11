Sport Kort: Visscher snel klaar in Portugal

WATERPOLO De mannen van UZSC hebben in de eredivisie met 11-2 gewonnen van ZVL-1886. ZPC Amersfoort ging tegen GZC Donk met 12-8 onderuit. UZSC is tweede in de eredivisie, op één punt van koploper De Zaan. ZPC Amersfoort staat zesde. De vrouwen van UZSC wonnen in de eredivisie met 12-10 van Het Ravijn. De Utrechtse waterpolosters staan tweede met punten achterstand op koploper Polar Bears. (zaterdag 18 november)