Sport Kort: volleybalsters VV Utrecht raken koppositie kwijt, dames UZSC winnen

VOETBAL Dieke van Straten is ook volgend seizoen te zien in het shirt van FC Utrecht. De middenvelder heeft haar verbintenis verlengd tot medio 2025. Van Straten schreef al geschiedenis voor de voetbalsters van FC Utrecht. Zij zorgde in augustus voor de eerste goal van de FC Utrecht Vrouwen sinds de terugkeer in de eredivisie. (dinsdag 27 februari)