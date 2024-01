Sport Kort: vrouwen Saestum 2 stunten in beker

VOETBAL Marinus Dijkhuizen heeft zijn contract bij Excelsior met twee jaar verlengd. De trainer uit De Meern is nu tot de zomer van 2026 verbonden aan de Rotterdamse eredivisionist. Dijkhuizen is momenteel bezig aan zijn zevende seizoen (verdeeld over twee periodes) in dienst van Excelsior. (vrijdag 12 januari)