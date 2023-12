Sport Kort: VTV verovert najaarstitel, Van der Haar derde in België

TENNIS Elgin Khoeblal staat zondag in de finale van het ITF-toernooi in Zahra, Koeweit. De Utrechter was in de halve finale in drie sets te sterk voor de als vierde geplaatste Brit Giles Hussey: 7-5, 0-6, 7-5.

In datzelfde toernooi won Leersummer Sidane Pontjodikromo het herendubbel, door samen met Dax Donders in de finale het Georgisch/Bulgaarse koppel Bakshi/Nesterov te verslaan. Die finale werd beslist in een super-tiebreak, als vervanging van de derde set. Pontjodikromo en Donders wonnen met 10-8. (zaterdag 9 december)