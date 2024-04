Sport Kort: VV Utrecht wintook laatste poulewedstrijd, winst mannen UZSC

WORSTELEN Marcel en Tyrone Sterkenburg zijn er bij het olympisch kwalificatietoernooi worstelen in Bakoe niet in geslaagd een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs te bemachtigen. Tyrone kwam in de klasse tot 97 kg nog tot de kwartfinales, Marcel verloor in de klasse tot 87 kg al in de eerste ronde. De broers, lid van de Utrechtse worstelvereniging De Halter, krijgen in mei op een mondiaal OKT een herkansing. (vrijdag 5 april)