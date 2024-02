Sport Kort: Wessel Kooy langer bij FC Utrecht

MARATHONSCHAATSEN Tessa Snoek uit Abcoude is in de dertiende wedstrijd om de Marathon Cup in Alkmaar als vijfde geëindigd. De winnares van de Alternatieve Elfstedentocht staat met twee races te gaan ook vijfde in het klassement van de Cup.

Bij de mannen staat Eemdijker Evert Hoolwerf vijfde in het klassement. Aan de wedstrijd in Alkmaar deed hij niet mee. Utrechter Luuk Loohuis was op de elfde plaats de beste provinciegenoot. (zaterdag 10 februari)