WK wielrennen: Floortje Mackaij zet geld op Lorena Wiebes

Wiebes is vooral kanshebber als de koers wordt beslist in een massasprint. De vraag is of het parkoers in Glasgow zich daarvoor leent. Afgelopen zondag zag Mackaij bij de mannen Mathieu van der Poel de wereldtitel pakken na een solo van ruim 25 kilometer op een bochtig en heuvelachtig parkoers. "Maar een paar jaar geleden was het EK op hetzelfde parkoers, dat eindigde wel in een massaspurt."