Serdar Gözübüyük scheidsrechter bij competitie-ouverture FC Utrecht

Utrecht - Serdar Gözübüyük is zaterdagmiddag de scheidsrechter bij de eredivisiewedstrijd PSV - FC Utrecht. De Haarlemmer wordt vanaf 16.30 uur in Eindhoven geassisteerd door Erwin Zeinstra en Johan Balder. Erwin Blank is de vierde official. Ingmar Oostrom uit Oudewater is de VAR.