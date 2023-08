Van winst Tour de Schalkwijk naar wereldtitel in Glasgow: speaker Kees zag eerste succes Van Schip

"Op een gegeven moment werd ik de speaker van de Tour en zag ik Jan-Willem van Schip op zijn negende voor het eerst aan de start verschijnen. Twee jaar later wint hij", vertelt Kees alsof het de dag van gisteren was. "Voor veel van die jonge jongens is de Tour de Schalkwijk een doel op zich. Als speaker wilde ik ze het gevoel geven dat het de wedstrijd van hun leven was. Voor Jan-Willem was die zege pas het begin. En dat wist hij ook, hij had echt een plan. Hij is de eerste wereldkampioen die de Tour de Schalkwijk heeft voortgebracht."