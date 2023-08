Mahi verlaat FC Utrecht voor 'Superboeren': 'Ik geloof in de ambities van De Graafschap'

De Graafschap is blij met Mahi. “Mimoun heeft specifieke aanvallende kwaliteiten die we op dit moment niet in huis hebben”, zegt technisch manager Peter Bijvelds op de website van de Achterhoekse trots. “Op het moment dat we met Mimoun in gesprek kwamen, bleek hij direct enthousiast over het plan dat we hebben met de ploeg én hem. De daaropvolgende gesprekken verliepen soepel waarin heel duidelijk werd dat Mimoun een overgang naar onze club enorm zag zitten. Hij heeft laten zien dat hij kan scoren en we verwachten van hem dat hij direct aanvallende impulsen aan onze groep toevoegt. Daarnaast brengt hij een schat aan ervaring mee, iets dat onze jonge groep enorm kan helpen.”