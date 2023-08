Amersfoortse mountainbikester Pieterse verovert bij WK zilver in shortrace

Voor Pieterse is het haar eerste WK-medaille in het mountainbiken. Ze won dit jaar al de Europese titel in de Poolse stad Krynica-Zdroj als onderdeel van de Europese Spelen. Ze was de beste op de Nederlandse kampioenschappen. Ook won ze dit seizoen drie wedstrijden in de wereldbeker. In de shortracewedstrijden die vooraf aan de wereldbekerwedstrijden worden verreden eindigde ze twee keer als tweede.