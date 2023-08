De strijd om de beker begint: kan een amateurclub de stunt van Spakenburg herhalen?

Het Veenendaalse DOVO neemt het op tegen een andere degradant uit de tweede divisie: TEC. De buschauffeur van de Veenendalers zal blij zijn met de loting, want hoewel DOVO uit speelt, is het geen verre reis. De 27 kilometer tussen Veenendaal en Tiel zijn in 26 minuten af te leggen. Of trainer Florian Wolf ook blij is met TEC als tegenstander is maar de vraag.