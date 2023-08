FC Utrecht begint seizoen met nederlaag bij PSV: 'Veel positieve dingen ondanks verlies'

De vraag is al aan velen gesteld: hoe kan het dat FC Utrecht wel zo nu en dan stunt in Amsterdam en Rotterdam, maar nooit in Eindhoven? "Het is altijd moeilijk geweest uit tegen PSV en het ziet ernaar uit dat dat dit jaar niet anders zal zijn. Het is moeilijk te zeggen hoe dat komt", zegt Silberbauer. "Toch gaan we proberen een resultaat te halen. Maar om dat te doen moet iedereen top zijn, niet negen of tien man, maar alle elf. Je zag het bij Sturm Graz, als er één is die verzaakt is PSV levensgevaarlijk."