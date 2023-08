FC Utrecht laat Fabian de Keijzer vertrekken naar Heracles

Zuidam legt uit hoe het vertrek van De Keijzer tot stand is gekomen. "Wij hadden met zijn zaakwaarnemer afgesproken dat we mee zouden werken aan een vertrek als Fabian opnieuw geen eerste keeper zou worden." Aanvankelijk had De Keijzer uitzicht op een basisplaats, met alleen Mattijs Branderhorst als concurrent. "Maar nu Vasilis Barkas terug is, is de kans klein dat Fabian eerste keeper wordt", zegt Zuidam. "Dus werken we mee aan een vertrek."