Frans avontuur voor Nick Venema

Venema (24) speelde in de jeugd van Austerlitz, Woudenberg en Roda'46 en belandde als 15-jarige in de opleiding van FC Utrecht. Tussen 2016 en 2022 speelde hij 77 duels in de eerste divisie voor Jong FC Utrecht. Daarin scoorde hij 43 keer. Toch bleef een doorbreek in de hoofdmacht uit. Hij mocht 24 keer meedoen en maakte zes doelpunten.