Alleen maar optimisme bij tweede- en derdedivisionisten: 'Ik wil niet anoniem meehobbelen'

Hercules haalde de voorbij twee seizoenen steeds de play-offs om promotie naar de tweede divisie. Afgelopen seizoen vernederden de Utrechters de Vogels in die play-offs, maar toch zijn ze dit seizoen twee keer elkaars tegenstander in de derde divisie. Of het halen van de play-offs dit seizoen realistisch is, is de vraag. Trainer René van der Kooij raakte met topscorer Tim Waterink, middenvelder Steff van Rooijen en de verdedigers Bjorn van Gorkom en Marijn Ploem zijn complete as kwijt. "We hebben elf nieuwe spelers. Het is een leuk team maar het is wel even zoeken", zegt Van der Kooij.