Al het Utrechtse transfernieuws: Deens avontuur Sean Klaiber

FC Utrecht heeft opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. De Utrechters huren de 19-jarige Deense middenvelder Oscar Fraulo van Borussia Mönchengladbach. In de huurovereenkomst heeft FC Utrecht de optie om Fraulo volgende zomer definitief over te nemen van de Duitse club. De Deen kwam in de hoofdmacht van Borussia Mönchengladbach tot nu toe tweemaal in actie.

Voor hoofdtrainer Michael Silberbauer is Fraulo geen onbekende. De middenvelder speelde onder zijn leiding in de Onder 19 van FC Midtjylland. "Natuurlijk hebben we contact gehad, ik weet hoe hij over voetbal denkt. Dat hij hier trainer is, dat is één van de redenen van mijn komst", aldus Fraulo tegenover FC Utrecht TV.