FC Utrecht huurt Ryan Flamingo van Sassuolo, Mamengi naar Almere City FC

De onderhandelingen van deze drie transfers zitten in de laatste fase. Naar alle waarschijnlijkheid vertrekken de drie spelers definitief uit de Domstad. Boussaid (23) was sinds de zomer van 2018 onderdeel van FC Utrecht. Hij speelde in totaal 112 duels voor de Utrechters. Brouwers (25) maakte vorige zomer de overstap van Go Ahead Eagles naar FC Utrecht. In zijn eerste en enige seizoen kwam hij tot 29 duels.