Mamengi rond met Almere City FC: Ook Brouwers, Boussaid en Mallahi onderweg naar nieuwe clubs

De Amersfoorter is een product van de jeugdopleiding van FC Utrecht. In totaal speelde hij 85 wedstrijden voor Jong FC Utrecht. Naast zijn verdedigende klasse was hij goed voor vier doelpunten en twee assists. Twee van die doelpunten en assists produceerde hij afgelopen seizoen, toen hij in totaal 28 wedstrijden voor de beloftenploeg speelde. Mamengi is veelvoudig Nederlands jeugdinternational en kwam één keer uit in de hoofdmacht van de FC.