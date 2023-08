VV Utrecht geeft Europees ticket terug: 'Benodigde geld liever investeren in de club'

VV Utrecht debuteerde in het seizoen 2021/2022 in de eredivisie. In het eerste seizoen werd meteen het bekertoernooi gewonnen. In de competitie baarde het opzien met een 6e plaats. Afgelopen seizoen werd opnieuw de bekerfinale gehaald, maar dit keer werd er verloren. In de eredivisie volgde de grote doorbraak. Het sloot het de reguliere competitie af op de eerste plek. In de finale om de landstitel verloor het daarna in een bloedstollende serie van vijf wedstrijden van Sneek. Het pakte wel de tweede prijs in de clubhistorie door de Supercup te veroveren.