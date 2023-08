Wielertalenten van de toekomst schitteren in Achterveld

De eerste Tour de Junior is verreden in 1958 en daarmee is het het oudste jeugdwielerevenement van Nederland. Achtervelder Danny Kroeze kijkt als oud-deelnemer graag naar de Tour De Junior. "Er is veel strijd, de klassementen zijn spannend, de speakers maken er een feest van, er is veel publiek en de terrassen zitten vol. Wat dat betreft is het gewoon een feest. Ik denk dat het heel bijzonder is dat een dorp als Achterveld dit elk jaar opnieuw kan organiseren".