FC Utrecht is nog puntloos na nederlaag tegen sc Heerenveen

Modibo Sagnan viel halverwege de eerste helft geblesseerd uit bij FC Utrecht. De Franse verdediger werd vervangen door Nick Viergever, die als enige speler sinds het seizoen 2008-2009 ieder jaar in de Eredivisie in actie is gekomen. "Dit is enorm balen voor 'Modjie'. Natuurlijk speel ik liever vanaf het begin, maar ik was nog niet topfit. En dan moet ik gewoon zorgen dat ik er klaar voor ben. Fijn dat ik nu al vroeg kon invallen, ondanks dat de aanleiding niet leuk was." Viergever baalde van de nederlaag. "Het was allemaal te statisch. Dan maak je het ze niet moeilijk genoeg. Er mag nog wel meer schwung komen. Iets minder op zeker en wat minder fouten."