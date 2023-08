FC Utrecht nog puntloos na nederlaag tegen sc Heerenveen: "Moeten hier van leren"

Niet Heerenveen, maar FC Utrecht was lang de gevaarlijkste ploeg in De Galgenwaard. De 34-jarige Toornstra schoot in alweer zijn 26e competitiewedstrijd tegen Heerenveen rakelings over en Can Bozdogan stuitte op Andries Noppert, de lange doelman van de bezoekers. "We waren niet kalm genoeg", reageerde trainer Michael silberbauer. "Iedereen stond waar hij moest staan. De kansen zijn er, maar de nauwkeurigheid ontbrak."