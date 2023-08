FC Utrecht wil reeks voortzetten: al bijna negen jaar ongeslagen tegen Heerenveen

Het doel voor Silberbauer is onveranderd. "We willen Europees voetbal halen." Dat moet gaan gebeuren met veel nieuwe spelers, in wie de trainer veel vertrouwen heeft. "Het zijn goeie aanwinsten. Niet iedereen is direct klaar voor het eerste zoals bijvoorbeeld Adrian Blake. Maar we vinden dat wel een groot talent." Verder ging Silberbauer in op de analyse van oud-FC Utrecht speler Erik van der Meer. Ze discussieerden onder meer over de details die FC Utrecht in Eindhoven een resultaat kostten.