LIVEBLOG: FC Utrecht wil succesreeks tegen Heerenveen voortzetten

El Karouani kwam al een paar keer op bezoek in de Galgenwaard en gaat er tegen Heerenveen voor het eerst een thuiswedstrijd spelen. "Daar heb ik heel veel zin in. Ik vond het altijd leuk om er te spelen. De supporters zijn heel actief, dat is mooi." De sfeer in de Galgenwaard kan ook intimiderend zijn, maar daar ha El Karouani als bezoeker nooit last van. "Ik hou van die sfeer, het is mooi om te zien."