FC Utrecht-doelman Raatsie in voorselectie Jong Oranje

Utrecht/Abcoude - Bondscoach Michael Reiziger heeft FC Utrecht-doelman Calvin Raatsie opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje. Dat speelt in september twee EK kwalificatieduels tegen Moldavië en Noord Macedonië. Raatsie is de enige FC Utrecht-speler in die selectie, die behalve Raatsie nog zestien debutanten telt.