Derde divisie: invaller Afaker bezorgt IJsselmeervogels zege

Inmiddels was bij IJsselmeervogels Marouane Afaker in het veld gekomen. Toen niemand er meer op rekende schoot hij in de 90e minuut de 2-2 binnen. Vriend en vijand had vrede met die eindstand, maar vier minuten later schoot Afaker opnieuw raak: 3-2. Scheidsrechter Shukrula liet na die treffer niet eens meer aftrappen.