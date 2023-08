Derde divisie: schitterende vrije trap Lahri beslist Utrechtse stadsderby

Hercules had al een handvol kansen om zeep geholpen toen Oussama Lahri mocht aanleggen voor een vrije trap op een meter of twintig van Kampong-doelman Job Peeters. Het publiek ging er goed voor zitten, want dit soort buitenkansjes zijn aan Oussama Lahri doorgaans wel besteed. Dit keer was het niet anders: de bal verdween strak in de kruising, buiten bereik van Peeters.