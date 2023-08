Huurling Ryan Flamingo wil slagen bij FC Utrecht: 'Als ik goed presteer wil Utrecht me kopen'

Dat zou kunnen, want hoewel hij nog geen week in Utrecht is, is hij wedstrijdfit. "Ik heb gewoon hard getraind en wedstrijden met ze gespeeld", zegt Flamingo. "Ik wilde graag naar Nederland, ik wil minuten maken. In Nederland krijgen jongere spelers meer kansen en de eredivisie is een mooie competitie." Flamingo weet dat omdat hij vorig seizoen al door Sassuolo aan Vitesse werd verhuurd. "Ik heb vorig seizoen goed gepresteerd, maar ik kan nog veel beter."