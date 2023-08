Kampong-speler Eijkemans maakt rentree na horrorblessure: 'Deze groep is zo bijzonder, daar wil ik bij horen'

Helemaal goed is het nog niet. "Hij wordt nog steeds dik na elke training. Ik hoop dat ik nog weer voetballer kan worden", zegt Eijkemans, die zelf weet niet meer wat er tijdens die bewuste training gebeurde. "Dat ik op een bal landde hebben ze me later verteld, maar of ik op de grond of op de bal landde maakt niet uit. Hij stond helemaal verkeerd en er was niks meer heel van mijn onderbeen."