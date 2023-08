Nieuwe trainer Ivar van Dinteren van Jong FC Utrecht: 'Wij zijn niet het lelijke eendje'

Zelf speelde Van Dinteren, in de jaren '90, ook de opleiding van FC Utrecht. Samen met Joost Broerse vertrok hij in 1997 naar FC Groningen. Nu keert hij terug in Utrecht als trainer van wat vorig jaar het lelijke eendje van de eerste divisie was. "Ik vind ons niet het lelijke eendje, dat past niet bij Utrecht", pareert Van Dinteren. "Iedereen weet, een jong-ploeg, dat zijn echt hele jonge jongens. Het is voor elke jong-ploeg moeilijk om goed voor de dag te komen."