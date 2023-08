Zijn broer reed er al twee, nu gaat Marijn van den Berg zijn rondedebuut maken in Vuelta: 'Ga voor etappezege'

De ploeg van Van den Berg heeft met de Amerikaanse Hugh Carthy een klassementsrenner in de gelederen. Maar Carthy is niet de topfavoriet voor de eindzege. "In sommige etappes zou ik voor de ploeg moeten werken. Al verwacht ik niet dat ik de eerste ben die voor onze klassementsrenner het vuile werk moet opknappen. Ik denk wel echt dat het de bedoeling is dat ik een etappe ga winnen of in ieder geval een goed resultaat neer te zetten voor de ploeg."