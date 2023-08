Nog voor zijn officiële debuut raakt DHSC-aanwinst Wester ernstig geblesseerd: 'Ongelukkigste moment ooit'

"Ik dacht eerst dat het mijn scheenbeschermer was, maar het was mijn kruisband. Dat geluid was verschrikkelijk. Ik had heel veel pijn", spreekt Wester alsof het de dag van gisteren was. "We zijn nog naar de spoedeisende hulp geweest om te kijken of er iets gebroken was. Dat was gelukkig niet zo. Ik hoopte dat het met een sisser zou aflopen. Maar ik werd de volgende ochtend wakker met een hele dikke knie en ik kon niet meer opstaan", aldus Wester op de dag dat hij de uitslag krijgt van zijn MRI-scan.