Hockeycoach Van Ass kiest voor Koning als keepster voor restant EK

"We hebben het woensdagavond in een gesprek met hen beiden verteld en nader uitgelegd. Het verschil is heel klein en we prijzen ons rijk met twee fantastische keepsters", aldus Van Ass. "Voor dit moment kiezen we voor Josine. Uiteraard was Anne teleurgesteld. Dat is haar goed recht en volkomen logisch. Maar ze pakte het professioneel op en is strijdbaar."